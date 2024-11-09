رفع 4500 طن مخلفات هدم مباني من طرق بالقوصية في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات المتروكة على جانبي الطرق بقرى مركز القوصية ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

رفع 1300 طن من مخلفات هدم المباني على طريق الدير/ مير وطريق الشيخ حسان

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد واصلت جهودها من أعمال النظافة بكافة صورها خاصة الموجودة بمداخل القرى بتنظيم حملة مكبرة لرفع المخلفات حيث تم رفع أكثر من 1300 طن من مخلفات هدم المباني على طريق الدير/ مير وطريق الشيخ حسان المتفرع منه بالقوصية كأحد أهم الطرق المؤدية إلى دير السيدة العذراء مريم " المحرق" الذي يعد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة وكذلك المخلفات الموجودة بمداخل القرى.

حيث تم رفع أكثر من 500طن مخلفات هدم مبانى من منطقة المقابر كم تم رفع 2700طن من طريق نزالى جانوب / فزارة وجاري إستكمال الأعمال بالتنسيق بين الوحدة المحلية ووحدة الإنقاذ السريع والمراكز المجاورة من خلال الاستعانة بمعداتهم للانتهاء من رفع كافة المخلفات لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز سواء بالمدينة أو بالقرى.

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