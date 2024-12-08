الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظ أسيوط يكرم 50 رائدة ريفية ويسلمهن شنط أدوات للسباكة

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم الرائدات الريفيات أدوات السباكة، فيتو

كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، 50 رائدة ريفية بمراكز الفتح ومنفلوط وساحل سليم والبداري ضمن فاعليات مشروع تعزيز استدامة المياه في صعيد مصر والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظات "قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا" بتمويل من وزارة الخارجية بالمملكة الهولندية في إطار التعاون القائم بين الشركة القابضة للمياه ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفارة المملكة الهولندية، ووكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية VNG International.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط وأحمد محرز الخبير الوطني قائد المكون الأول بالمشروع، والدكتورة سناء منسق المشروع في محافظة أسيوط، وأمنية هواري بومدين منسق المشروع في المكون الأول DNI.

محافظ أسيوط يسلم الرائدات شنط لأدوات السباكة

كما سلم محافظ أسيوط الرائدات شنط لأدوات السباكة بعد تمكينهن من المهارات الأولية للسباكة المنزلية وتعزيز قدراتهن على حل مشكلاتهن المنزلية أثناء حضورهن ورشة عمل لتدريب الرائدات الريفيات على مهارات السباكة المنزلية البسيطة بمركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لتلقيهم الأسس التدريبية لكيفية إجراء إصلاحات بأنفسهن لصنابير المياه في المنزل حفاظًا على المياه من الهدر في حالة وجود أى تسريبات بالمنزل، ضمن أنشطة مشروع تعزيز استدامة المياه في صعيد مصر.

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كما استمع محافظ أسيوط إلى شرح عن خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، من خلال الخط الساخن للشركة (125) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونيًّا لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات، كما تم توزيع مطبوعات على الحضور، للتأكيد على رسائل التوعية والنصائح الارشادية التي تسعى شركة مياه أسيوط لنشرها حرصًا على الحفاظ على كل قطرة مياه.

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