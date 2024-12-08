رفض أي تدخلات أجنبية، مطالب برلمانية بتنسيق عربي لحل الأزمة في سوريا

دعا حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل من أجل وجود حل سياسي للأزمة في سوريا، يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف برعاية أممية.

تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية

وأكد النائب ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.

إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة، خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة كل الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية.

التصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا

ودعا إلى ضرورة التصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتى لا تزداد الأزمة تعقيدا، مطالبا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات إحياء جماعات الإرهاب في سوريا، باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة على مستقبل البلاد والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.

دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها

وطالب عضو مجلس الشيوخ، السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية.

كما دعا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية، لتخفيف معاناته حتى يتمكن من عبور هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج.

تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لإعادة إعمار سوريا ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب.

توفير الظروف لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًّا

وشدد النائب على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًّا و5 ملايين لاجئ خارجيًّا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة مثل داعش التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.