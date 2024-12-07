السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

اجتماع في الدوحة يضم 8 دول لبحث تطورات سوريا

الحرب في سوريا، فيتو
الحرب في سوريا، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن وزراء خارجية 8 دول يبحثون في اجتماع دولي وعربي بالدوحة التطورات في سوريا ميدانيا وسياسيا.

وأكدت التقارير أن اجتماع الدوحة بشأن الوضع في سوريا هو الأول من نوعه الذي يضم دول أستانا إلى جانب 5 دول عربية.

تركيا تؤكد أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا

وفي وقت سابق من اليوم السبت اجتمع، في الدوحة، ممثلون عن تركيا وروسيا وإيران؛ في محاولة لإيجاد مخرج سياسي وسلمي للأزمة في سوريا وتجنب الفوضى فيها.

وتشارك الدول الثلاث التي يمثلها وزراء الخارجية في إطار عملية أستانا التي وضعت لإسكات صوت الأسلحة في سوريا، دون أن تكون منضوية في المعسكر نفسه على أرض المعركة.

و هبت موسكو وطهران لنجدة الرئيس السوري بشار الأسد وساعدتاه عسكريًّا للقضاء على الفصائل المسلحة، فيما أنقرة التي لا تنخرط مباشرة في عمليات على الأرض، تنظر بعين الرضا إلى تقدم الفصائل.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو تعمل مع الحكومة والمعارضة الشرعية في سوريا من أجل حثهما على التفاوض.

روسيا تحث الجيش والمعارضة على التفاوض 

وأضاف لافروف: "أن  إيران وتركيا وروسيا اتفقوا على تسهيل وقف الأعمال العدائية ونتخذ خطوات مع المعارضة بخصوص المفاوضات"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا وعد بإشراك لاعبين دوليين مؤثرين من أجل وقف القتال بين الجيش السوري والمعارضة.

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سوريا الدوحة تركيا إيران

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