الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

سقوط بشار الأسد ، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب "الأحداث الاستثنائية" التي تجري في سوريا، بعد إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، إن "بايدن وفريقه يراقبون الأحداث الاستثنائية في سوريا عن كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن أولويات الولايات المتحدة في سوريا حاليا تتمثل في "ضمان ألا يشجع النزاع الحالي على عودة ظهور تنظيم داعش أو يؤدي إلى كارثة إنسانية".

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن تمدد النزاع "يشكل مصدر قلق"، متحدثا عن قلق حيال تنظيم "داعش" خصوصا.

وأضاف في مؤتمر أداره منتدى ريغن للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا: "شهدنا خلال أسوأ مراحل الحرب السورية الطويلة ظهور تنظيم داعش على الساحة".

وشدد سوليفان على أن "الأولوية الرئيسية تتمثل في ضمان ألا يؤدي القتال في سوريا إلى عودة ظهوره"، مضيفا: "سنتخذ خطوات بأنفسنا، مباشرة وبالعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، من أجل ضمان عدم حدوث ذلك".

وشنت فصائل مسلحة هجومًا خاطفًا في سوريا، وأعلنت فجر الأحد أنها دخلت دمشق، وسط تأكيدات بشأن مغادرة الأسد البلاد.

وقال سوليفان إن إدارة بايدن تعمل على ضمان أن يبقى حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل والأردن والعراق وسواها من دول المنطقة التي "يحتمل أن تواجه تبعات غير مباشرة من سوريا"، في وضع "قوي وآمن"، وأوضح: "نحن على اتصال بهم كل يوم".

وأشار أيضًا إلى أن واشنطن متيقظة أيضا من أجل وقف "كارثة إنسانية، سواء في ما يتعلق بالمدنيين، أو الوصول إلى الضروريات المنقذة للحياة، أو ما يتعلق بحماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا".

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