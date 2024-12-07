واشنطن بوست: إيران تبدأ في إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة، ودخول قوات المعارضة إلى مدن كانت تحت سيطرة الحكومة السورية.

إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" وفصائل سورية مسلحة، مساء السبت، عن سيطرتها على كلية الهندسة وعدة مواقع شمالي مدينة حمص، وسط انهيارات كبيرة في خطوط دفاع الجيش السوري في المنطقة.

وأفادت الفصائل أنها تواصل تمشيط مناطق واسعة في درعا والسويداء والقنيطرة، وسط توسع نفوذها في مواقع استراتيجية.

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