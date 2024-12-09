الملفت للانتباه في الحكاية التى تتداولها مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة باعتزام عدد من الشخصيات العامة تأسيس حزب سياسي جديد، هو أن الاهتمام تركز حول هذه الشخصيات التى تضم وزراء سابقين والرئيس السابق لمجلس النواب، بينما لا يوجد إهتمام ببرنامج هذا الحزب والذي سوف يميزه عن الأحزاب الكثيرة القائمة التى يبلغ عددها قرابة مائة حزب.



إن الأحزاب فى العالم كله تتسابق سياسيا فيما بينها لكسب أصوات الناخبين بناء على برامجها ورؤاها.. ونتوقع أن يكون هذا هو طبيعة سباق الأحزاب لدينا فيما بينها.. نعم إن شخصيات المؤسسين للحزب والتى تتصدر قيادتها تمنح هذه الأحزاب زخما خاصا، وربما تخصم منها..

لكن تبقى برامج الأحزاب هى التى تجعل الناخب يصوت لها فى الانتخابات أو يحجب عنها صوته.. ومع ذلك ليس ثمة اهتمام لدينا من مؤسسي الأحزاب وقياداتها ببرامجها، لدرجة جعلت هناك تشابها بين الأحزاب الموجودةَ لدينا.



ولذلك لا يدعو الأمر للدهشة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى اهتموا بشخصيات من ينوون تأسيس هذا الحزب الجديد.. وساعد على ذلك أن عددا من هذه الشخصيات ليس له تاريخ فى العمل السياسي والحزبي وإن كانوا من الشخصيات العامة وبعضها مارس العمل التنفيذي.



ومع ذلك لم يهتم هؤلاء بالإجابة على الأسئلة التى أثارها من تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعى خبر الحزب الجديد المزمع تأسيسه، وأهمها لماذا أنشأ هذا الحزب فى هذا التوقيت تحديدا؟ وإذا كان تأسيسه يأتى فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة ألم تكن أحزابا قائمة يمكنها القيام بهذا الدور، خاصة وأنها سبق أن قامت بهذه المهمة فى الانتخابات السابقة؟ وهل رئيسه هو صاحب فكرة إنشاءه؟ وهل ذلك سيكون بديلا عن الاتحاد الذى يتولى رئاسته؟



إن تأسيس حزب جديد يحتاج عند الإعلان عنه تعريف كامل للناس به وأهدافه.. وأهم شيء يريد الناس معرفته هو لماذا إنشاء هذا الحزب الجديد والآن؟

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