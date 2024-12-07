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رياضة

السفير المصري في مالي يحضر المران الختامي لبيراميدز استعدادا لمواجهة دجوليبا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حرص السفير المصري في مالي محمد الجمال على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز في باماكو قبل مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

وأهدى ممدوح عيد للسفير درع نادي بيراميدز وقميص الفريق هدية، تقديرا لدور السفارة ودعمها للبعثة خلال فترة وجودها في مالي.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا 

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في العاصمة المالية باماكو، قبل مباراة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

وأقيم المران الأخير للفريق على استاد 26 مارس بمدينة باماكو، وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة الغد الهامة، حيث استمر التدريب لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

وشهد المران عدة وحدات نفذها اللاعبون مع المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وجهازه المعاون، حيث اشتملت على وحدات فنية وخططية وتقسيمة لتجربة خطة اللعب والتشكيل المتوقع للقاء.

واطمأن المدير الفني على اللاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء وطلب منهم ضرورة التركيز من أحل تحقيق الانتصار الثاني والوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

أقيم اليوم السبت بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بـ مباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

 

وصول بعثة بيراميدز إلى مالي

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي فجر الجمعة برئاسة ممدوح عيد، على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات

ويتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

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دوري أبطال أفريقيا نادي بيراميدز السفير المصري في مالي محمد الجمال مباراة بيراميدز ودجوليبا

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