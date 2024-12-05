بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى مالي تمهيدًا لخوض مباراة دجوليبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا المالي الأحد المقبل على ستاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لرحلة الفريق لمدة ٨ ساعات حتى الوصول إلى العاصمة باماكو.

وخاض الفريق تدريبه صباح اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لرحلة السفر إلى مالي، حيث يخوض الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت في باماكو.

أزمة طبية داخل صفوف بيراميدز

يواجه فريق نادي بيراميدز أزمة طبية قبل توجهه اليوم إلى مالي لمواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

ونفي مصدر داخل النادي السماوي لـ فيتو وجود حالات كورونا داخل صفوف الفريق مؤكدًا إصابة عدد من اللاعبين وبعض أعضاء الجهاز الفني بحالات برد شديدة ما جعل البعض يظن أنها حالات كورونا.

وأصيب بحالات البرد الشديدة كل من إبراهيم عادل وأحمد الشناوي وأحمد قطة وعلي جبر وكريم حافظ.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على ستاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى يليه الترجي التونسي بنفس الرصيد في المركز الثاني ثم ساجرادا ودجوليبا بدون رصيد.

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