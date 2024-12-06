تجهيز رباعي بيراميدز لمواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

يجري حاليا تجهيز رباعي فريق نادي بيراميدز رمضان صبحي وعلي جبر وكريم حافظ وأحمد قطة للحاق بلقاء دجوليبا بطل مالي بدوري أبطال أفريقيا.

إصابة رمضان صبحي

ويعاني رمضان صبحي في إصابة في العضلة الخلفية جعلته يخرج من قائمة الفريق بمواجهة المصري بالدوري المصري لكنه خضع بعدها لتدريبات تأهيلية.

ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة يحدد بعدها المدير الفني مصير مشاركة اللاعب بالمباراة.

ويعاني الفريق السماوي من عدة غيابات بسبب نزلات البرد الشديدة.

ويغيب عن رحلة مالي، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الإفريقي.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ويخوض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم في العاصمة المالية باماكو استعدادا لمواجهة نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يجري بيراميدز أول تدريباته على أحد ملاعب مجمع المنتخبات الوطنية في مالي في السادسة من مساء اليوم، على أن يخوض مرانه الأخير في السادسة من مساء السبت، على استاد ٢٦ مارس وهو الملعب الذي تقام عليه مباراة الأحد.

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز بدوري الأبطال

ويحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية من ظهر غد السبت، بقاعة مؤتمرات استاد ٢٦ مارس الذي تقام عليه المباراة، فيما سيكون المران الأساسي بالملعب في السادسة مساء، وسيكون مفتوحا أمام الإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

ويرافق المدير الفني في المؤتمر الصحفي للحديث لوسائل الإعلام في مالي، المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي.

وصول بعثة بيراميدز إلى مالي

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي فجر اليوم الجمعة برئاسة ممدوح عيد، مساء الخميس على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى

قائمة بيراميدز إلى مالي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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