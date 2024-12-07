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رياضة

ماييلي: مستعدون للفوز على بطل مالي رغم الإجهاد والغيابات

ماييلي، فيتو
ماييلي، فيتو

قال الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم نادي بيراميدز إن الفريق جاهز تماما لمواجهة دجوليبا المالي في إطار دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن جميع اللاعبين مستعدون للقاء ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في البطولة القارية بعد الانتصار الأول، والوصول للنقطة السادسة.

أوضح ماييلي في المؤتمر الصحفي أن الفريق لديه الدوافع الكبيرة لتحقيق الانتصار في مواجهة دجوليبا من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والاقتراب خطوة أكبر نحو التأهل للدور المقبل من البطولة، والفريق جاهز تماما ومستعد وبكل قوة.

ماييلي أكد أن الفريق لم يحصل على الراحة المطلوبة مع نهاية الموسم الماضي واضطر لبدء الموسم الجديد قاريا ثم محليا، وفي ظل حالة عدم الراحة والإجهاد وتلاحم الموسمين يحاول اللاعبون بذل أقصى جهد لديهم للتقدم في جميع البطولات.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا 

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

أقيم اليوم السبت بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بـ مباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في مالي عند السادسة من مساء اليوم السبت على استاد ٢٦ مارس والذي تقام عليه المباراة.

 

وصول بعثة بيراميدز إلى مالي

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي فجر الجمعة برئاسة ممدوح عيد، على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

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