إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالوادى الجديد

أصيب خمسة أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالقرب من مطار مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا يفيد انقلاب ميكروباص أجرة بالقرب من مطارالخارجة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل، محمد سعيد محمد 41 عاما من الخارجة، طارق عبد السميع سعيد 55 عاما من القاهرة، عبد الفتاح صابر عبد الفتاح 36 عاما من بنها، يوسف أحمد محمد 21 عاما من الفيوم، سارة يوسف محمود 21 من باريس.



وتم نقل المصابين إلي مستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنياية لمباشرة التحقيقات.

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