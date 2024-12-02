وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس اجتماع موجهى العموم استعدادًا لامتحانات نصف العام

التقى المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، اجتماع موجهى عموم المواد الأساسية بقطاع تعليم المحافظة بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام، وذلك فى إطار الجاهزية والاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسى 2024-2025م.

استهل وكيل تعليم الوادي الجديد، اللقاء بتقديم وافر التحية والتقدير للحضور الكرام مثنيا على جهدهم المبذول الفترة الماضية .

وخلال اللقاء استعرض وكيل التعليم مجموعة من الموضوعات الهامة:

▪️ الجاهزية لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى

▪️️طرح بنوك للأسئلة أمام طلاب الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالتعاون مع الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات لدعم الطلاب وخاصة فى المناطق النائية والبعيدة.

▪️️التزام الجميع بكافة التعليمات الوزارية بشئون الامتحانات والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

▪️️ضرورة الاتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية والدقة في العمل وحسن الأداء.

وفى الختام وجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة ️تكاتف الجميع من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب ولضمان مرور أعمال الامتحانات بسلام وأمان.

المبادرة العلمية لطلاب الشهادة الثانوية

وعلي صعيد متصل تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، انتظام أعمال مبادرة المحاضرات العلمية لطلاب الصف الثالث الثانوي بمقر قاعة علي حريف بالخارجة، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ أجرى المحافظ حوارًا أبويًا مع الطلاب، واطمأن على سير المحاضرات التي تشهد انتظام أعمالها ومواظبة الطلاب على الحضور خلال الشهر الثاني من عملها، موجهًا بتدوير المعلمين المتميزين على مختلف القاعات بشكل متكافئ بين الذكور والإناث، ومنح مكافآت تشجيعًا للطلاب المتميزين والمنتظمين بالحضور.



مواعيد عقد امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

هذا فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

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