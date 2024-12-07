السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظات

ضبط 8.5 طن أسمدة مدعمة ومهربة قبل بيعها بالسوق السوداء في الوادى الجديد

مضبوطات الحملة، ڤيتو
مضبوطات الحملة، ڤيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، ضبط  170 شيكارة سماد مدعم ومحظور بيعه باحد المناطق بمدينة الداخلة تزن حوالي 8.5 طن، وذلك خلال حملة لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار وتشديد الرقابة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا للصالح العام.

وأوضح أيمن شريعي مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين،  و3 محاضر عدم وجود ميزان، وعدد 6 محاضر لبدالين تموينيين عجز سكر وزيت، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و20 محضر عدم إعلان أسعار، و10 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر سلع مجهولة المصدر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت مديرية تموين الوادي الجديد، بالمرور علي مطحن سلندرات الوادي لأخذ عينات من القمح والدقيق والردة الناعمة، وذلك لإرسالها الي معامل الوزارة للتحليل وقياس مدي مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وكذلك تم وزن الدقيق والردة الناعمة والردة  الخشنة ومدي مطابقتها للمعايير المطبقة من قبل الوزارة.

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التموين والتجارة الداخلية السلع الاستراتيجية السوق السوداء تموين الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مديرية التموين والتجارة الداخلية

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