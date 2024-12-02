الأمن يكشف تفاصيل واقعة تعدى مقاول على شاب وإحراق جسده فى الوادى الجديد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله وإحداث إصابته، وضبط مرتكب الواقعة.



الأمن يكشف تعدى مقاول على شاب وإحراق جسده فى الوادى الجديد

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى على نجله وإحداث إصابته.

وبالفحص تبين تقلى مركز شرطة الداخلة بمديرية أمن الوادى الجديد بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بتضرره من (مقاول "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله وإحداث إصابته "بحروق متفرقة بالجسم" أثناء عمل نجله طرف المشكو فى حقه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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