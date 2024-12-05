نائب محافظ الوادي الجديد تُدشِّن مبادرة "الباحث الصغير"

دشنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، مبادرة "الباحث الصغير" الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بمقر مركز الخارجة، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس محمد كامل مسؤول مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، والمهندس حسام المعين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط.

وأوضحت نائب محافظ الوادى الجديد، أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على نشر ثقافة البحث العلمي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، وأكّدت خلال كلمتها على ضرورة استفادة الطلاب من المبادرة، وتعلم مبادئ وطرق التفكير العلمي المنظم.

ووجهت نائب المحافظ الطلاب لرصد المشكلات والتحديات التي تواجههم داخل المدارس أو داخل محافظة الوادي الجديد، بشكل عام، ومحاولة دراستها بشكل علمي وتقديم حلول لها، مؤكدةً أنه سيتم اختيار أفضل 10 مشروعات من إنتاج الطلاب المشاركين بالمبادرة لتكريمهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.