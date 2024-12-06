الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم بالقرية الأوليمبية (صور)

شهد اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، احتفالية المحافظة باليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



وأقيمت الاحتفالية بالقرية الأوليمبية في الإسماعيلية، وبالتعاون بين "إدارة السياحة"، مركز ومدينة الإسماعيلية، مكتبة مصر العامة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة.

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

إبراز قدرات ذوى الهمم وإدماجهم في المجتمع

وتضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تهدف إلى إبراز قدرات ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع، منها فعاليات رياضية شملت مباريات كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة، والتي تتيح لذوي الهمم فرصة لممارسة الرياضة والتنافس الشريف.

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو



ذوى الهمم يرقصون على أنغام السمسمية

كما أقيم حفل موسيقي "حفل سمسمية" قدمته فرقة مكتبة مصر العامة ضمن مبادرة "بداية" لبناء الإنسان المصري، كما أقامت المكتبة معرضًا لرسم اللوحات شارك به ذوي الهمم، و بعض النشاطات الكشفية بالتعاون مع مجموعة الفرسان الكشفية والإرشادية.

تقديم عرض راقص للعرائس

كما تم تقديم عرض عرائس مصحوب بالموسيقى، أضفى جوًا من البهجة والفرح على الحفل، وتم تنظيم رحلة ترفيهية لذوي الهمم داخل وخارج القرية الأوليمبية، للاستمتاع بجمال الطبيعة والتنزه.

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

جانب من الاحتفالية،فيتو

ذوو الهمم يزرعون أشجارا مثمرة بمشتل القرية الأوليمبية

وقام ذوي الهمم بزراعة بعض الأشجار المثمرة بمشتل القرية الأوليمبية، في مبادرة بيئية تساهم في تحسين البيئة، بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة.

ندوة عن تنمية المجتمع

واختتمت الفعاليات بندوة بعنوان "دور ذوي الهمم في تنمية المجتمع"، ألقاها العالم الجليل دكتور إبراهيم رضا، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على دور ذوي الهمم في المجتمع وأهمية دعمهم وتمكينهم.



ومن جانبه أكد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الاحتفالية تهدف إلى إيصال رسالة إيجابية حول قدرات ذوي الهمم وإمكانياتهم، وتأكيد على حقهم في العيش بكرامة ومساواة مع الآخرين، كما تسعى الاحتفالية إلى تعزيز التضامن المجتمعي ودعم ذوي الهمم وتوفير بيئة مناسبة لهم.

ووجه الشكر لكافة الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم الاحتفالية، خاصة الجهات الشريكة من المجتمع المدني التي حرصت على إعلاء قيم المشاركة المجتمعية.

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