إنقاذ مسنة تعاني من مشاكل صحية خطيرة بجراحة عاجلة في قها التخصصي

أعلن مستشفى قها التخصصي، نجاح فريق طبي في إنقاذ سيدة ستينية عانت مشاكل صحية لمدة 7 سنوات، بسبب إصابتها بالضغط والسكر ما كان له تأثير على إصابتها باضطرابات، والإصابة بنزيف في البطن والرحم، حيث جرى التدخل السريع وإنقاذ الحالة.

وكشف بيان المستشفى أنه حضرت إلى قسم النساء بالمستشفى مريضة في العقد السادس من عمرها تعاني من نزيف ما بعد انقطاع الدورة ووجود كيس أو كتله في المبيض الشمال والتي تعاني منها منذ أكثر من 7 سنوات مما يسبب آلام ونزيف في الرحم والبطن كما أنها مصابة بمرض الضغط والسكر وضعف في عضله القلب حيث بلغت كفاءة عضلة القلب 43%.

وأوضح بيان مستشفى قها التخصصي أنه تم تجهيز المريضه من قبل قسم التخدير لمتابعه الحاله الصحيه أثناء العمليه وتم حجز المريضة بالمستشفى وعمل الفحوصات والاختبارات اللازمه وتجهيزها طبيا ومراعاه الحاله الصحيه للمريضه بالاستعانه باطباء التخدير تم دخول العمليه تم استئصال كل الرحم والمبايض والانابيب وتم فك الملصقات المتشعبه بجدار الرحم الامامي والخلفي والتأكد من انه تم تسليك الحالب ومتابعه الحاله بعد العمليه حتي خرجت بسلام الله.

ووجهت المستشفى الشكر الفريق العمل والفريق الطبي من اطباء النساء الدكاترة فتحي بركات اخصائي النسا وعبد الرحمن محمد اخصائي النسا واطباء التخدير الدكاترة سعيد مصطفى استشارى التخدير ومحمد نجيب اخصائي تخدير بمساعدة تمريض العمليات وكل من تعاون في إتمام العمليه بنجاح من الأطباء وقسم الاشعه الأطباء والفنيين وتمريض الداخلي والعمليات والدكتور اسلام شمس رئيس قسم النسا والدكتور احمد مصطفي رئيس قسم التخدير والدكتور أشرف عواد رئيس العمليات وسناء ابراهيم مشرفة العمليات.

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