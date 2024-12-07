فريق طبي بمستشفى بنها التخصصي ينقذ حياة طفلة ابتلعت "براية"

أعلن مستشفى بنها التخصصي للأطفال نجاح فريق طبي في استخراج جسم غريب من معدة طفلة 7 سنوات ترددت لأكثر من مرة على عيادات بعض أطباء الباطنة والمستشفيات حتى تم تشخيص الحالة عبر الأشعة وتمكن الفريق من استخراج قطعة من براية تسببت في آلام مبرحة للمريضة، وتماثلت الآن للشفاء.

مستشفي بنها التخصصي للأطفال تنقذ حياة طفلة

وكشف بيان من مستشفي الاطفال التخصصي ببنها أنه حضرت طفلة 7 سنوات بصحبة الأهل إلى عيادة الجراحة بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها وعرضت الشكوى المتكررة وهو ألم شديد بالمعدة وترجيع متكرر.

أوضح البيان أنه على الفور تم حجز الحالة بالمستشفى وتم عمل اللازم من اشاعات وتحاليل وتم تشخيص الحاله بوجود جسم غريب داخل المعدة وعلى الفور تم دخول الطفلة إلى غرفة العمليات.

استخراج قطعة معدنية حادة من براية القلم بطفلة بالقليوبية

تم استخراج قطعة معدنية حادة من براية القلم الرصاص من جدار المعدة باستخدام منظار الجهاز الهضمى وقام الأهل بتوجيه كل الشكر والعرفان للفريق الطبى وكل من تعاون فى انقاذ حياه طفلتهم

فيما وجهت إدارة مستشفى بنها في بيانها الشكر للفريق الطبي المشارك في الجراحة الدكتور محمد محمد متولى نائب المدير ورئيس الفريق الطبى واستشارى جراحة الأطفال والدكتور عمرو عبد الملاك استشارى جراحة الأطفال والدكتور بكر نيروخ أخصائى جراحة الأطفال والدكتورة وسام نسيم نائب جراحة الأطفال والدكتورة ولاء حمدى استشارى التخدير.

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