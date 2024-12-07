هل تدل الدوخة على ارتفاع ضغط الدم وما هي الأعراض الأخرى؟

ارتفاع ضغط الدم هو مشكلة تؤثر على الشرايين، وعندما يصاب الشخص به، يضغط الدم بقوة على جدران الشرايين، وهذا يجعل القلب يعمل بجهد كبير لتحريك الدم في أنحاء الجسم.

أكثر الأمور خطورة في ارتفاع ضغط الدم أنه قد لا يعلم الشخص أنه مصاب به، حيث ما يقرب من ثلث الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون ذلك، وهذا لأن ارتفاع ضغط الدم لا يظهر أي أعراض إلا إذا كان شديدًا جدًا، وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم مرتفعًا هي من خلال الفحوصات المنتظمة، ويمكن أيضًا مراقبة ضغط الدم في المنزل.

متى يعد ضغط الدم مرتفعا؟

يعتبر الرقم الأعلى بين 120 و129 والرقم الأدنى أقل من 80 ضغط دم مرتفعًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ويكون ضغط الدم مرتفعًا للغاية إذا كان الرقم الأعلى أعلى من 130 أو الرقم الأدنى أعلى من 80، فيكون بالتفصيل كالآتي:

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى: الرقم الأعلى من 130 إلى 139 أو الرقم الأدنى من 80 إلى 89

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية: الرقم الأعلى أعلى من 140 أو الرقم الأدنى أعلى من 90

أزمة ارتفاع ضغط الدم: الرقم الأعلى أعلى من 180 والرقم الأدنى أعلى من 120.

متى يكون ضغط الدم منخفضا؟

بشكل عام، كلما انخفض ضغط الدم، كان ذلك أفضل، ولكن من الممكن أن يكون منخفضًا للغاية، وهذا ما يسمى انخفاض ضغط الدم، وتعد أي قراءة أقل من 90/60 منخفضة، وإذا لم يكن لدي الشخص أعراض أخرى، فقد لا تكون هذه مشكلة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم الشديد

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، فقد تكون هناك أعراض معينة يجب الانتباه إليها، بما في ذلك:

صداع شديد

نزيف الأنف

تعب أو ارتباك

مشاكل في الرؤية

ألم في الصدر

صعوبة في التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

دم في البول

خفقان في الصدر أو الرقبة أو الأذنين

نوبات صرع

لا يعني انفجار الأوعية الدموية في العين (نزيف تحت الملتحمة) أن الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمعظم الأوعية الدموية المتفجرة غير ضارة، ولكن إذا حدث هذا بشكل متكرر، فيجب استشرة الطبيب.

لا ترتبط الأعراض التالية بارتفاع ضغط الدم، برغم ما يعتقده العديد نت الأشخاص:

الدوخة

العصبية

التعرق

مشاكل النوم

احمرار الوجه

بقع دموية في العينين

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