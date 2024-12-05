الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي المرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية الدولية بحضور رئيس "الوادا"

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي المرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية، فيتو

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، ديفيد لابارتينت رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والمرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية الدولية، بحضور ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، قبيل انعقاد اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، التي تُعقد على مدار يومي 4 إلى 5 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

تناول الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة المنشطات، لتعزيز ممارسات النزاهة والشفافية في الرياضة، ودعم ثقافة نبذ هذه الظاهرة في الأوساط الرياضية، والرؤية المستقبلية للجنة الأولمبية الدولية.

 أعضاء المكتب التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

ويبلغ عدد أعضاء المكتب التأسيسي 42 عضوًا، منهم 21 على مستوى وزراء، يمثلون حكومات الدول و21 على مستوى أعضاء لجان أولمبية دولية ورؤساء اتحادات دولية يمثلون الحركة الأولمبية.

جدير بالذكر أن مصر استضافت اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «الوادا» مايو ٢٠٢٢.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الاوليمبية الدولية الوادا وزير الرياضة أشرف صبحي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي

مواد متعلقة

أشرف صبحي يجري مباحثات علي هامش اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

عقب وصوله الرياض لحضور اجتماعات الوادا، وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره السعودي

وزير الرياضة: لن أسمح بتصريحات منع اللاعبين من الانضمام لمنتخب مصر

وزير الرياضة يكرم منتخبي مصر مواليد 2005 و2008

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

3162 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 5-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 5 -12-2024 في الأسواق

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية