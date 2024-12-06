الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أصيب ثلاثة أشخاص باختناق في منطقة عزبة العرب بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتيجة حريق داخل شقة سكنية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر، محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة العرب ببهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ووقوع إصابات بين المواطنين. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وبالمعاينة الأولية تبين إصابة سيدتين وطفل نتيجة الحريق بالطابق الأرضي وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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