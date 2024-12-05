مصرع عامل وإصابة آخر علي يد صديقهما خلال مشاجرة بالقليوبية

لقى عامل بورشة مصرعه وأصيب صديقه طعنا بسلاح أبيض "مطواة" علي يد صديقهم، بمنطقة القطاوى ببهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

مصرع عامل بورشة وإصابة صديقة طعنا بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغا من أحد المستشفيات بوصول كل من "محمد ر م" 24 سنة عامل بورشة ومقيم بمنطقة القطاوى دائرة القسم، به جرح نافذ بالصدر وجثة هامدة، والمدعو "محمد م ع" مصاب بطعنة بالكتف الأيمن.

مصرع عامل في مشاجرة بالقليوبية

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة إصابة كل من "محمد ر م" 24 سنة عامل بورشة ومقيم بمنطقة القطاوى دائرة القسم، به جرح نافذ بالصدر وجثة هامدة، والمدعو "محمد م ع" مصاب بطعنة بالكتف الأيمن، علي يد صديقهم "محمود أ ع" 25 عامل ومقيم بمنطقة القطاوى دائرة القسم بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

كما دلت التحريات أنه يوم الواقعة قاموا باصطحاب كلبهم الخاص، وذهبوا للمتهم وعقب وصولهم له نشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام علي أثرها الكلب بالتعدى علي المتهم، وعلي الفور قام المتهم بطعن المجني عليه الأول طعنة بالصدر أودت بحياته، وأصاب الثاني بطعنة بالكتف الأيمن بسلاح أبيض "مطواة"، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبدالونيس خالد والنقيب محمود النجار معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة مصرحا أنه كان يدافع عن نفسه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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