مساعدات مادية عاجلة وأماكن إيواء للمتضررين في حريق عمارتين سكنيتين بأسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، سرعة احتواء تداعيات حريق عمارتين سكنيتين بشارع السماد، وحصر الخسائر، وتسليم المساعدات المادية العاجلة، وأيضًا الآجلة للأسر المتضررة من الحريق، فضلًا عن صرف البطاطين والمتطلبات المعيشية، وكذا التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير أماكن للإيواء، وتقديم كافة مقومات الحياة الكريمة والآمنة لهم.

وكان حريق قد شب في عمارتين مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، من بينهم ضابط وشرطي وألحق خسائر في 8 وحدات سكنية.

احتواء تداعيات الحريق

وفى تدخل سريع من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لاحتواء تداعيات الحريق الذى اندلع بعمارتين سكنيتين مساء أمس بشارع السماد، كلف المحافظ بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالإشراف الميداني على جهود مديرية التضامن الاجتماعى والجهات المعنية لحصر الخسائر، وتسليم المساعدات المادية العاجلة، وأيضًا الآجلة للأسر المتضررة من الحريق، فضلًا عن صرف البطاطين والمتطلبات المعيشية، وكذا التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير أماكن الأيواء، وتقديم كافة مقومات الحياة الكريمة والآمنة لهم، مكلفًا بقيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العمارتين لإعداد تقريرها.

ليعقب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وهو الذى تواكب مع قيام جهات التحقيق المختصة بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق، وأثناء لقاء السكرتير العام المساعد بالأهالى برفقة جابر أبو خليل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورئيس حى شرق، ومسئولى التضامن الاجتماعى.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم تقديم كافة الخدمات للأسر المتضررة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهلهم جراء الحريق الذى اندلع بالوحدات السكنية، والذى تمت السيطرة عليه وإخماده بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع خسائر فى الأرواح.

بالتوازى مع ذلك تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لـ 6 حالات تعرضت للإصابة بالاختناق أثناء وقوع الحريق.

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