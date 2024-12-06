السيطرة على حريق عمارة سكنية في أسوان (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة حريق، مساء اليوم، الجمعة، في عمارة سكنية شرق مدينة أسوان، ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

إخطار بحريق في شقة سكنية

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية وامتد للعمارة بأكملها وذلك بمنطقة شارع السماد بالقرب من مستشفى أسوان الجامعي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجارى تحديد الخسائر المادية، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وبالمعاينة الأولية يرجع أنه الحريق نتج من حدوث ماس كهربائي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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