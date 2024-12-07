الإعدام لعامل اعتدى على ابنته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفه، وذلك لاتهامه بالتعدى علي نجلته بغير رضاها مستغلا حداثة سنها، وكان من ثمار ذلك حملها بجنين غير مكتمل الأشهر، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الحكم على أب اعتدى على نجلته بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وأحالت النيابة العامة بـ شبرا الخيمة المتهم "س" ٣٤ سنة - عامل -، في القضية رقم ١۰۰٥۱ لسنة ۲۰۲٤ جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم ۷۱۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في تاريخ سابق علي المحضر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية واقع نجلته الطفلة بغير رضاها مستغلا حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها - غير مرة - بمسكنه ويهددها بالإيذاء ثم يتعدى عليها، وكان من ثمار ذلك حملها بجنين غير مكتمل الأشهر الرحمية على النحو المبين بالتحقيقات.

عامل يهتك عرض نجلته بالقليوبية

وأشار أمر الإحالة بجنايات شبرا الخيمة أنه قام بهتك عرض نجلته الطفلة "شهد س" بغير رضاها مستغلا حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها - غير مرة - بمسكنه ويهددها بالإيذاء ثم يأخذ بحسر ثيابها عنها وملامسة جسدها على النحو المبين بالتحقيقات.

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