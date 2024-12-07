السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس جامعة بنها يتلقى تقريرا عن المترددين على المستشفى الجامعي

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، فيتو

تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقريرًا من الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات حول عدد الحالات التي سجلت دخول بمختلف الأقسام العلاجية بالمستشفى خلال شهر نوفمبر الماضي.

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عدد المترددين على مستشفى بنها الجامعي 

وأشار التقرير مستشفى بنها الجامعي وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامى لجامعة بنها إلى أن عدد المترددين علي قسم الاستقبال والطوارئ بلغ 19946 حالة، وعدد المترددين علي العيادات الخارجية بلغ 19769 حالة.

عدد الأشعة بمستشفى بنها الجامعي 

كما أوضح التقرير أن عدد الحالات بالأشعة المقطعية 3131 حالة، وأشعة الموجات فوق الصوتية 4451 حالة، والأشعة العادية 6397 حالة، وأشعة اكتشاف الأورام المبكرة 300 حالة، وإجمالي الأشعة بمختلف الأقسام 1587 حالة.

عدد العمليات الجراحية بمستشفى بنها الجامعي 

كما وصل إجمالي عدد العمليات بـ بنها الجامعي  إلى 1705 عمليات جراحية، ورسم القلب بالأقسام المختلفة 16630 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي سجلت بالمعامل وصلت إلى 40836 حالة. 

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الدولة المصرية أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا، ومن هذا المنطلق حققت جامعة بنها طفرة نوعية في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفيات الجامعية تجاوزت الــ 600 مليون جنيه خلال السنوات الماضية بهدف الاستمرار فى تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها محافظة القليوبية محمد الأشهب

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