جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة اصداره الرابع لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2024، وأن جامعة بنها قد جاءت بالفئة الـ(81-90) ضمن 238 جامعة ومؤسسة تعليمية في 16 دولة عربية، الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار، كما جاءت الجامعة محليًا المركز الـ(11) مع جامعة كفر الشيخ، على مستوى 42 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثماني عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس (Teaching)، وجودة البحث العلمي (Research quality)، البيئة البحثية (Research environment)، والسمعة الدولية (International outlook)، والتأثير المجتمعي (Society).

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة قد حصلت في المحاور الخمس بالتصنيف على 76.9 بمحور جودة البحث العلمي، كما حصلت على 56.8 بمحور السمعة الدولية، 26.6 بمحور بيئة البحث العلمي، 32.3 بمحور التدريس، 71.3 بمحور التأثير المجتمعي والاستدامة.

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