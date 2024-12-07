مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

أعلن الجهاز الفنى لفريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى تشكيل فريقه لمواجهة أوجسبورج فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل على ملعب "دوتش بانك بارك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

وتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي أمام أوجسبورج.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت

تشكيل أوجسبورج

يسعى آينتراخت فرانكفورت إلى استعادة الثقة سريعًا، بعد أن ودع الفريق بطولة كأس ألمانيا مبكرا من دور الـ 16، بخسارته أمام مضيفه لايبزيج، بنتيجة 3-0، يوم الأربعاء الماضي.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج

ويسعى آينتراخت فرانكفورت إلى مداوة جراح الخسارة في كأس ألمانيا، عبر تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والوصول إلى خمسة انتصارات متتالية في الدوري الألماني، واستمرار المنافسة مع بايرن ميونخ على اللقب خلال الموسم الحالي.



ويقدم عمر مرموش اداء رائع مع فريقه وفي حالة تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الألماني، سيحقق فرانكفورت رقما جديدا بمعادلة أطول سلسلة انتصارات له منذ أوائل عام 2021، عندما حقق خمسة انتصارات تحت قيادة آدي هوت.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد أوجسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

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