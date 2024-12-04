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رياضة

بمشاركة مرموش، فرانكفورت يودع كأس ألمانيا بعد الخسارة من لايبزيج بثلاثية (صور)

فرانكفورت، فيتو
فرانكفورت، فيتو

ودع فرانكفورت بطولة كأس ألمانيا بعد الخسارة من نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا على أرضية ملعب "ريد بول آرينا".

ونجح بينجامين سيسكو في تسجيل هدف التقدم لصالح لايبزيج في الدقيقة 31 من اللقاء، بينما أضاف الهدف الثاني والثالث اللاعب لويس أوبيندا في الدقيقة 49، 58. 

وقاد الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت في مواجهة  نظيره لايبزيج ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "ريد بول آرينا".

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج
 

 

وعلى صعيد آخر أقصى فريق باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونخ من بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء  الثلاثاء في ثمن نهائي كأس ألمانيا، والتي احتضنها ملعب أليانز أرينا.

وشهدت أحداث الشوط الأول تلقى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بطاقة حمراء في الدقيقة 17.

وتمكن ناثان تيلا من تسجيل هدف الفوز لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 69 من اللقاء.

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