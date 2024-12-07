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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز( صور)

تفاصيل الاجتماع الفني
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

 أقيم صباح اليوم بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بـ مباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

 وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته في مالي عند السادسة من مساء اليوم السبت على استاد ٢٦ مارس والذي تقام عليه المباراة.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا 

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

 

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز بدوري الأبطال

ويحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام نظيره نادي دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية من اليوم السبت، بقاعة مؤتمرات استاد ٢٦ مارس الذي تقام عليه المباراة، فيما سيكون المران الأساسي بالملعب في السادسة مساء، وسيكون مفتوحا أمام الإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

 

ويرافق المدير الفني في المؤتمر الصحفي للحديث لوسائل الإعلام في مالي، المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي.

وصول بعثة بيراميدز إلى مالي

وكانت بعثة بيراميدز وصلت إلى مالي فجر الجمعة برئاسة ممدوح عيد، على متن رحلة طيران خاصة استغرقت ٨ ساعات، لخوض لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتصدر بيراميدز قمة المجموعة برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ساجرادا الأنجولي في لقاء الجولة الأولى.

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