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رياضة

تشكيل مباراة أتالانتا وميلان بالدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا، تشكيل فريقه لمواجهة ميلان، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ودفع جاسبريني بشارل دي كيتيلار في الهجوم، ليواجه البلجيكي فريقه السابق (ميلان)، بدعم من الثنائي لوكمان وماريو بازاليتش.

في الجانب الآخر، عاد ألفارو موراتا وكريستيان بوليسيتش للتشكيل الأساسي، بعد إراحتهما أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

وجاء تشكيل أتالانتا كالآتي:

"كارنيسيكي، ديميستي، هين، كولاسيناك، بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري، بازاليتش، دي كيتيلار، لوكمان".

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

فيما جاء تشكيل ميلان

"ماينان، إيمرسون رويال، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز، فوفانا، ريندرز، موسى، بوليسيتش، لياو، موراتا".

مباراة أتالانتا وميلان

ويسعى أتالانتا الثاني الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر (32 مقابل 31)، إلى تحقيق فوزه التاسع تواليا في الدوري في إنجاز تاريخي، علما بأن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة أمام كومو 2-3.

وفرض أتالانتا نفسه منافسا حقيقيا على اللقب هذا الموسم، علما بأن أفضل نتيجة له في "سيري أ" كانت احتلاله للمركز الثالث خلال 3 مواسم متتالية بين عامي 2019 و2021.

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