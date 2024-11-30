رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال النظافة العامة بالمحاورالمختلفة في الشرقية

أكد المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على متابعة مختلف الأعمال لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تأكيدًا علي ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة بالمدينة والوحدات والقرى التابعة لها.

رفع كفاءة الطرق المؤدية من والى المدينة

وقال إنه يتابع رفع كفاءة الطرق المؤدية من وإلى المدينة وتابع أعمال النظافة بكل المحاور بمدينة الزقازيق وبجهود رجال الأجهزة التنفيذية من إدارة المخلفات الصلبة والبلدية الأستاذ أحمد خيري مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية ومشرفين وعمال القطاعات المختلفة بأرجاء المدينة

رفع المخلفات والاشغالات على امتداد الطريق

حيث تواصلت أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات والإشغالات من على امتداد ومحيط شارع موقف المنصورة ــ ومسجد القدس ــــ وشارع الغشام ــــ وطلبة عويضة ـــ والرملية ـــ وحى المستشارين ومحيط شارع مستشفى التيسير وطريق قرية بنايوس وتم زرع نباتات واشجار جديدة بجزيرة شارع موقف المنصورة للمحافظة علي المظهر الجمالي والحضاري.

شفط السفوحة والأتربة من طريق الزراعة كوبرى الصدر

وذلك بشفط السوحة والأتربة من جانبى طريق شارع الزراعة كوبرى الصدر وطريق الأحرار بسيارة المكنسة الهوائية، وكذلك تمت أعمال النظافة العامة من محيط الوحدة المحلية شيبة والنكارية حتي ميدان لفظ الجلالة، ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون تمت أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات من على جانبى الطريق

رفع المخلفات أعلى واسفل كوبرى شرويدة

كما تواصلت أعمال النظافة العامة ورفع كافة المخلفات والإشغالات من محيط دوران أبو عرفة إلي طريق العصلوجي، وكذلك رفع السفوحة والاتربة من جانبى الطريق ومن طريق الأحرار وعلي امتداد أسفل وأعلي كوبرى شرويدة وصولا إلي طريق الجامعة .

كما أكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه جار متابعة جميع اعمال النظافة الشاملة من رفع تراكمات القمامه والمخلفات بمنطقة مستشفى الصدر ودوران المصطبة وعلي امتداد الطريق إلي شارع الزراعة وكذلك كوبري الزراعة.

وتم رفع المخلفات من منطقة التجنيد الصالة المغطاة ، ورفع التراكمات والمخلفات من إمتداد الطريق الي قرية الغار ثم العودة حتي ميدان الزراعة وامتداد طريق الشوبك ودوران الشوبك، حيث تم شفط السفوحة والأتربة من جانبي الطريق وري الأشجار والحدائق ، وتواصلت أعمال النظافة العامة بطريق هرية الجديد وكوبري عبد العزيز وتم رفع التراكمات والمخلفات بطريق هرية القديم .

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، ومنع كافة التعديات على حرم الطريق العام، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق والوحدات المحلية التابعة لها.

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