دمج النباشين في منظومة النظافة في المنصورة (صور)

أعلن أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة اليوم عن بدء انتظام النباشين بتروسكلاتهم فى منظومة النظافة طبقًا للاتفاق الذي تم بيننا وبينهم للارتقاء بمستوى النظافة العام وكذلك توفير حياة كريمة لهم.

انتظام النباشين بتروسكلاتهم فى منظومة النظافة

وكان أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ضرورة تحسين الصورة البصرية والاهتمام بالنظافة والتجميل بالشوارع والعمل على راحة المواطن.

وكشف محافظ الدقهلية عن مصادرة 35 تروسيكل للنباشين، والعمل على دمج النباشين في منظومة النظافة.

وأشار محافظ الدقهلية إلي أنه تم التعاقد مع عدد شركات للعمل بنطاق حي شرق وحى غرب ومدينة طلخا لرفع مستوى النظافة بالمنطقة المركزية.

وتابع المحافظ: إنه تم تنفيذ عدد حملة نظافة مكبرة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع قنوات التطهير للترع والمصارف.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بالصحفيين والإعلاميين

وفي ذات السياق كان أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة اجتمع بمجموعة من النباشين كأحد الأفكار غير التقليدية لدمجهم بمنظومة النظافة للارتقاء بالمستوى العام للنظافة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس حى غرب المنصورة حمدى رشاد، ووائل عابد، ونبيل السيد أبو المعاطي، ومحمد حسنى النادى سكرتير حي غرب المنصورة، ومسئولى النظافة بالحى.

تقنين أوضاع النباشين لعدم قطع أرزاقهم

وتم خلال الاجتماع متابعة عمل منظومة القمامة الجديدة وتقنين أوضاع النباشين لعدم قطع أرزاقهم ولكن بطريقة قانونية ومرخصة.

مصادرة أي تروسيكلات تستخدم في فرز القمامة

وأثناء الاجتماع شدد على مصادرة أي تروسيكلات تستخدم في فرز القمامة، وتتسبب في مظهر غير لائق للشارع الدقهلاوى، وإزعاج المواطنين وإعاقة الحركة المرورية.

لن يسمح لأي شخص أيا كان بالفرز في الشارع

كما أكد أنه لن يسمح لأي شخص أيًّا كان بالفرز في الشارع في غير الأماكن المخصصة للفرز، وسيعاقب.

كما تم تجهيز قائمة بأسماء النباشين والأشخاص الذين يعملون معهم وإخراج التراخيص اللازمة لهم من رئاسة حى غرب وتقسيمهم على جميع قطاعات الحى، مع الالتزام منهم بنقل القمامة بعد جمعها إلى مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة والمستوى العام للنظافة.