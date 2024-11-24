وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة دكرنس التعليمية

أجري اليوم الاحد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية لمتابعة إدارة سير وانتظام التعليم بمدارس ادارة دكرنس التعليمية.

وذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

و كان في استقباله، إيهاب القاضي مدير إدارة دكرنس التعليمية ، ليلي معروف وكيل الإدارة

المدارس المستهدفة في الزيارة

و قام السيد مدير المديرية بزيارة مدارس

-مجمع دموه الابتدائي

-دكرنس الثانوية بنات الحديثة المطورة

-دكرنس الإعدادية بنات الحديثة

-الشهيد محمود محفوظ الابتدائية



نسب حضور وغياب الطلاب

و قد اطلع مدير المديرية علي نسب حضور وغياب الطلاب وأكد علي ضرورة إثبات غياب الطلاب في دفتر المعلم كما اطلع علي دفاتر المكتب والكثافات داخل الفصول.

الاهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات

ووجه إلى الإهتمام بكشكول الطالب ومتابعة تصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الهدف المرجو من العملية التعليمية.

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