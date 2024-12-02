محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صرف مكافأة لممرضة بالوحدة الصحية بالبرامون لحسن الأداء "صورة مشرفة للتمريض"



وكلف إدارة المرور بشن حملة مكبرة على التكاتك بمدينة المنصورة، عقب مصادرة إحدي المركبات لاستخدام مكبرات صوت والتسبب في الإزعاج ببدواي.

جولة لمحافظ الدقهلية في المنصورة وقراها



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم عددا من قرى مركز المنصورة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن سير العمل والتزام العاملين بالمؤسسات الحكومية وسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة للمواطنين.

صرف مكافأة مالية لإحدى الممرضات بطب الأسرة بالبرامون بالوحدة لحسن أدائها

وتفقد محافظ الدقهلية وحدة طب الأسرة بقرية البرامون، والتقى المواطنين والأطباء والتمريض واستمع إليهم ، وعلى الفور كلف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة مالية لإحدى الممرضات بالوحدة لحسن أدائها قائلًا "صورة مشرفة لفرق التمريض ونموذج للعمل في مختلف القطاعات الصحية" مؤكدا أن الفرق الطبية والتمريض أصحاب رسالة إنسانية، ومشيدا بوحدة طب الأسرة في البرامون.

محافظ الدقهلية يصادر توك توك في قرية بدواي للإزعاج

كما تفقد محافظ الدقهلية قرية بدواي لمتابعة مستوى الخدمات،واستوقف أحد التكاتك بسبب الازعاج،وكلف رئيسة الوحدة المحلية ببدواي بمصادرته وتحرير المخالفات اللازمة بسبب استخدامه أجهزة الصوت المسببة للتلوث السمعي،وكلف رئيسة الوحدة بشن حملة على التكاتك ومنع استخدام أي أجهزة صوت، وأبدى رضاه عن حالة النظافة بالقرية، كما تفقد طريق قرية الخيارية.

الشوارع المستهدفة في جولة محافظ الدقهلية بالمنصورة

في نفس السياق تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت،شارع سعد زغلول والإمام محمد عبده وقناة السويس والجيش لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات وحركة المرور بالشوارع، وتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

شن حملة مكبرة على مركبات التوكتوك بمدينة المنصورة

وكلف محافظ الدقهلية على الفور إدارة المرور بشن حملة مكبرة على مركبات التوكتوك بمدينة المنصورة وضبط ومصادرة أي أجهزة صوت ومنعها من السير في شوارع المدينة خاصة الحيوية حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

التواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى.

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