السبت 07 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد اعتقالهم في 7 أكتوبر 2023، إسرائيل تفرج عن 18 فلسطينيًّا من قطاع غزة

غزة
غزة

أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، سراح 18 فلسطينيًّا من قطاع غزة، اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27  أكتوبر 2023.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية نقل الأسرى المحررون الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أنه "منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المواطنين بينهم نساء وأطفال، وعاملون في الطواقم الصحية، والدفاع المدني، أفرج لاحقًا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولًا".

 20 قتيلًا وجولة مفاوضات جديدة

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لـ"فرانس برس"، اليوم السبت، إن الوسطاء استأنفوا الاتصالات والمفاوضات مع الحركة وإسرائيل، لبدء جولة مفاوضات جديدة حول التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف نعيم أن حماس "أبلغت الوسطاء هذا الأسبوع أنها مستعدة لإظهار مرونة بشأن التوصل لاتفاق لوقف الحرب وتنفيذ ذلك، بما يشمل جدولا زمنيا محددا بمواعيد ومتفق عليه لانسحاب القوات الإسرائيلية الكلي من المحاور الرئيسية" في غزة، في إشارة إلى محوري فيلادلفيا، وهو الشريط الحدودي مع مصر، ونتساريم الذي يعزل من خلاله الجيش الإسرائيلي مدينة غزة وشمال القطاع عن بقية أجزاء القطاع المدمر.

كما قال مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس"، السبت، إنه من المتوقع أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات، سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

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إسرائيل قطاع غزة غزة فلسطينيا الأسرى المحررون خان يونس

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