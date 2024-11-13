حصاد محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأييد حكم الإعدام للمتهمين بقتل شخص الأبرز

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، عددا من الأحكام الهامة بشأن متهمين بقتل طالب لسرقة دراجة، وفني ألوميتال متهم بقتل شخص وتنوعت الأحكام بين تأييد حكم الإعدام والمؤبد والمشدد.

تأييد حكم الإعدام لسائق توك توك لاتهامها بقتل شخص بالقليوبية

أيدت المحكمة حكم الإعدام لسائق توك توك، والسجن المؤبد لـ4 متهمين آخرين، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم، لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية وبيضاء، وشروعهم بقتل آخرين، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

إحالة متهم بالقتل إلي المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



أحالت النيابة العامة المتهمين:- "رجب ع س ع ع" 30 عام - فلاح، و"محمود ع س ع ع" 44 عام - فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و"هاني ع س ع ع" 35 عام - فني غاز، و"محمد ع س ع ع" 26 عام - سائق، و"أيمن م ع م م " 25 عام - عامل مطابع الشروق بالعبور، في القضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب بنها لأنهم في يوم 7 / 7 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتلوا عمدًا المجني عليه حسن كمال على رفعت مع سبق الإصرار، إذ نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه.

كما أنهم أحرزوا بغير ترخيص محدث صوت على هيئة مسدس" على النحو المبين بالأوراق حازوا وأحرزوا بغير ترخيص "طلقات محدثة صوت" مما تستخدم على محدث الصوت مناط الاتهام الرابع على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - شوم، وحجارة - على النحو المبين بالأوراق.

المؤبد لفني ألوميتال لقتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالسجن المؤبد لفني ألموتيال، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لإتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض، بدائرة أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

إحالة فني ألوميتال المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد م ز ع" ٢٤ عام - فني ألموتيال - مقيم حارة الخلفاء الراشدين أول شبرا الخيمة - القليوبية، في القضية رقم ١٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٢٤١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، قتل عمدًا المجني عليه "وليد مهدي فهمي عطية" مع سبق الإصرار، إذ نفاذًا لذلك الغرض بيت النية وعقد العزم على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له سلاحًا أبيضًا - سكين - تالي الوصف وتوجه صوب محل سكنه وتشادا، وفي جلسة من أمر المجني عليه جهر المتهم بسلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه وطعنه به طعنتين غائرتين في صدره وظهره قاصدًا من فعلته إزهاق روحه فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المشدد لمدة 15 سنة لطالب لاتهامه بسرقة دراجة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لطالب لاتهامه بسرقة المنقولات لدراجة نارية والهاتف المحمول لشخص بالإكراه، وإصابته بسلاح نارى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية..



إحالة طالب إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



أحالت النيابة العامة المتهم:- "عبد الرحمن ص ح م" ٢٠ سنة - طالب - مقيم شارع خلف الجامع من شارع الطوخي - شبرا ثاني الخيمه، في القضية رقم ٢٥٦٣٧ لسنه ٢٠٢٢ جنايات أول شبرا الخيمة ٠٧٥/٩ ر ٢٨٠٤ لسنة ٢٠١٧ كلى جنوب بنها والمقيدة، لأنه في ١١/٢/ ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمه - بمحافظة القليوبيه، سرق المنقولات الدراجة النارية والهاتف المحمول المبينين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه كيرلس تاوضروس قديس تاوضروس وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام، بأن استقل الدراجة النارية قيادته لتوصيله لإحدى الأماكن وما أن تهيئ له الظرف حتى قام بإشهار سلاح ناري (فرد خرطوش) بوجهه مهددًا إياه بالإيذاء إن لم يمتثل لأمره وتخليه عن المنقول استقلاله وهاتفه المحمول وإبان مقاومته له فوجئ بالمتهم قام باطلاق عيار ناري صوبه، مما أدي إلي حدوث اصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق حتى أرغمه من الدلوف من الدراجة النارية استقلاله وسرقه هاتفه المحمول وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء منه على المنقولات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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