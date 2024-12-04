السيطرة على حريق اندلع بخزان وقود في محطة بنزين بشبرا الخيمة "صور"

أنقذت العناية الإلهية سكان حي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية عقب نشوب حريق بخزان وقود بمحطة بنزين مغلقة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وطوال النيابة التحقيق.

حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بنشوب بلاغ بنشوب حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتبين أن الحريق بخزان وقود بمحطه بنزين مغلقه بشارع ترعه الإسماعيلية بجوار مركز شباب مسطرد منطقة مسطرد.

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على الحريق

وانتقلت الحماية المدنية وقوات قسم ثان شبرا الخيمة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع اصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق ومعرفة الأسباب.

حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة،فيتو

حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة،فيتو

حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة،فيتو

حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة،فيتو

حريق بخزان وقود بمنطقة حي شرق شبرا الخيمة،فيتو

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