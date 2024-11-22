الجمعة 22 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

إلزام شركات السياحة بشروط خاصة لتسكين الحجاج في مكة والمدينة المنورة

مناسك الحج
مناسك الحج

 ألزمت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة العاملة في موسم الحج الجديد لقرعة الحج السياحي بتوفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 مترا، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادى والبرى.

شروط تسكين الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة 

 وأكدت الوزارة أن أقصى مسافة مسموح بها بمكة المكرمة 4000 متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.


وأوضحت الوزارة أن أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 1250 مترا من الحرم النبوي الشريف شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.

 

تسكين الحجاج في الفنادق 

 وأشارت وزارة  السياحة إلى أنه سيتم السماح بتسكين الحجاج بالمناطق الجديدة التي بها خدمات ولم يتم معاينتها من قبل شريطة اعتمادها من قبل لجان المعاينة بالوزارة.
 

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