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محافظات

مصرع وإصابة شخصين اختناقا بالغاز في الدقهلية

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين اختناقا بالغاز في الدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر نتيجة اختناق بالغاز داخل منزلهم محافظة الدقهلية بعزبة شعبان مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

مصرع شاب وإصابة آخر باختناق غاز في الدقهلية 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر ادعاء اختناق بالغاز في منزل بعزبة شعبان.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين وسيارة الإسعاف ورجال الحماية المدنية الي الموقع 

 وبالفحص تبين اصابة فتحى أيمن فتحي 18 سنة إغماء وفقدان للوعي، ومصرع أحمد صبرى أحمد 19 سنة.

وتم نقل المصاب والضحية لمستشفي السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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