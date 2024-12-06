الجمعة 06 ديسمبر 2024
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مصرع فتاة صدمها "موتوسيكل" بطريق بلقاس في الدقهلية

موتوسيكل، فيتو
موتوسيكل، فيتو

لقيت فتاة مصرعها في صدمتها دراجة نارية “موتوسيكل” تسير بسرعة جنونية بطريق البدوها السريع مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

 

موتوسيكل يدهس فتاة على طريق في الدقهلية 

تلقت الأجهزة الامنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة صدمها موتوسيكل على طريق البدوها السريع مركز بلقاس.

 

مصرع فتاة صدمها موتوسيكل على طريق ببلقاس 

علي الفور انتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين مصرع “داليا إ.ال، ـ 36 عامًا - جثة هامدة.

 

نقل الجثة إلى مستشفى بلقاس وتحرير محضر 

وتم إيداع الجثة بثلاجة مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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