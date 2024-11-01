إصابة طفل في تصادم سيارة ربع نقل مع تمناية بالمنيا

أصيب طفل إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة تمناية بجوار ترعة الإبراهيمية بالمنيا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة تمناية مع سيارة ربع نقل أدت إلى انقلاب السيارة التمناية بجوار ترعة الإبراهيمية وتحديدا أمام عزبة أبوسليم التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "حسن.م" 7 سنوات باصابات خطيرة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات