تعرف على خطة وأماكن قطع الكهرباء في الدقهلية غدا

أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غزل ميت غمر، غدا الأحد من الساعة 6:00 صباحا حتى 8:00 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

المغذيات والقرى المتأثرة بالفصل بهندسة كهرباء قرى ميت غمر:

مغذي كفر المقدام القرى المتأثرة "ميت الفرماوي"

مغذي أوليلة القرى المتأثرة "جزء من أوليلة"



مغذي الفرماوي ١ القرى المتأثرة “جزء من أوليلة -عزبة حرب -عزبة حنين”

مغذي الفرماوي ٢ القرى المتأثرة “ كفر الوزير- تفهنا الأشراف”

مغذي الفرماوي ٤ القرى المتأثرة " ميت القرشي كفر بربري -كفر علي بدرة- عزبة البلاطين "

مغذي دنديط القرى المتأثرة"جزء من دنديط ـ كفر النعيم- عزبة واصف- عزبة الحطاب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.