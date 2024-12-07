السبت 07 ديسمبر 2024
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تعرف على خطة وأماكن قطع الكهرباء في الدقهلية غدا

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

 أعلنت رئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غزل ميت غمر، غدا الأحد من الساعة 6:00 صباحا حتى 8:00 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي 

المغذيات والقرى المتأثرة بالفصل بهندسة كهرباء قرى ميت غمر
 مغذي كفر المقدام القرى المتأثرة "ميت الفرماوي

مغذي أوليلة القرى المتأثرة "جزء من أوليلة"
 

مغذي الفرماوي ١ القرى المتأثرة “جزء من أوليلة -عزبة حرب -عزبة حنين”

مغذي الفرماوي ٢ القرى المتأثرة “ كفر الوزير- تفهنا الأشراف” 

مغذي الفرماوي ٤ القرى المتأثرة " ميت القرشي كفر بربري -كفر علي بدرة- عزبة البلاطين "

مغذي دنديط القرى المتأثرة"جزء من دنديط ـ كفر النعيم- عزبة واصف- عزبة الحطاب".

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التيار الكهربائي فصل الكهرباء فصل التيار الكهربائي مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

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