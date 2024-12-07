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رياضة

عمومية اتحاد الدراجات تنتخب مجلس إدارة جديد اليوم

الاتحاد المصري للدراجات،
الاتحاد المصري للدراجات، فيتو

الدراجات، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات اجتماعًا هامًّا اليوم السبت بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الدراجات

وينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات في الـ2 ظهرًا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الدراجات

وتشهد انتخابات اتحاد الدراجات منافسة قوية على مختلف المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: محمد البخاري - أيمن سعد - عصام عاشور - خالد عوف - طلعت عبده

العضوية: سمر حامد - ندى الناصر - محمد حجازي - هشام عزام - أشرف حجازي - علي بركة - إيهاب صبري - سمير عبد العظيم - أحمد جابر - أحمد مصطفى - أيمن شوقي - محمد عمران - عبد السلام عبد المنعم - هاني سعيد - محمد قزامل - ياسر عبد الرحمن - أحمد بدير - هديل مجدي - هشام فخر - أحمد كسبه - وأحمد عيد.

وطبقًا للائحة اتحاد الدراجات، يتشكل مجلس الإدارة من رئيس و9 أعضاء، يتم انتخابهم اليوم من الجمعية العمومية التي تضم 21 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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