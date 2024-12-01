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الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش

الإسكواش، فيتو
الإسكواش، فيتو

الاسكواش، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، اجتماعًا هامًّا اليوم الأحد بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الاسكواش

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الاسكواش في الـ3 عصرًا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الاسكواش

وتشهد انتخابات اتحاد الاسكواش منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: آمنة الطرابلسي - عاصم خليفة - عمر البرلسي - أحمد طاهر.

العضوية: سارة إبراهيم - أحمد أسامة - تامر ممدوح - عمر طلعت - محمد حسن - مي محمد - محمد علي - إبراهيم متولي - أشرف عثمان - طارق مختار - عماد فريد - يوسف حسين - رانيا شريف - حسام محمد.

الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش 11 هيئة لها حق الحضور والتصويت في الانتخابات المقرر إقامتها اليوم الأحد.

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