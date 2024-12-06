الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

تعرف على ممثلي الأهلي والزمالك فى انتخابات اتحاد الطائرة

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة

 حضر مهند مجدى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ممثلا عن القلعة الحمراء فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكرة الطائرة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد الأربع سنوات القادمة، كما تواجد هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك مُمثلًا عن الزمالك.

موعد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة في الـ2 ظهرا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الكرة الطائرة

وتشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت القائمة كالتالي:

الرئاسة: ياسر قمر - عمرو مخلوف - عايدة إسماعيل - شريف الشمرلي

نائب الرئيس: أحمد عبد الدايم - محمد صادق - خالد أبو زينة - هناء حمزة - منصور المحمدي.

أمين الصندوق: يوسف حسن - عبد المعطي منصور - منى عبد الكريم - طارق البسيومي.

العضوية: وائل قنديل - شوكت فرغلي - محمود الفقي - ميرفت خليل - محمود رؤوف - أيمن عبد الرحيم - حسين السرجاني - حاتم شعلان - هويدا حسن - محمد فرج - حمدي نور الدين - انجي الشامي - أيمن طه - مصطفى المنيري - أحمد كمال - رضا الغزالي - علي عبد السلام - عطا مرزوق - أيمن كامل - چيهان فؤاد - نوران عادل - طلعت خليل - أشرف درويش.

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مهند مجدي الأهلي المهندس هشام نصر

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