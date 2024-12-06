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رياضة

الموعد وقائمة المرشحين، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الطائرة

الاتحاد المصري للكرة
الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لمدة 4 سنوات.

موعد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة في الـ2 ظهرا، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الكرة الطائرة

وتشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة قوية على مختلف المناصب، وجاءت القائمة كالتالي:

الرئاسة: ياسر قمر - عمرو مخلوف - عايدة إسماعيل - شريف الشمرلي

نائب الرئيس: أحمد عبد الدايم - محمد صادق - خالد أبو زينة - هناء حمزة - منصور المحمدي.

أمين الصندوق: يوسف حسن - عبد المعطي منصور - منى عبد الكريم - طارق البسيومي.

العضوية: وائل قنديل - شوكت فرغلي - محمود الفقي - ميرفت خليل - محمود رؤوف - أيمن عبد الرحيم - حسين السرجاني - حاتم شعلان - هويدا حسن - محمد فرج - حمدي نور الدين - انجي الشامي - أيمن طه - مصطفى المنيري - أحمد كمال - رضا الغزالي - علي عبد السلام - عطا مرزوق - أيمن كامل - چيهان فؤاد - نوران عادل - طلعت خليل - أشرف درويش.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة حضور 64 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب، ويتكمل النصاب القانوني بحضور (50% + 1)، من إجمالي العدد.

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