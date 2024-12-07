السبت 07 ديسمبر 2024
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

مقتل 3 أشخاص وإصابة
مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادث انفجار ألعاب نارية بإقليم هينان وسط الصين أمس الجمعة.

حادث انفجار ألعاب نارية بإقليم هينان

وقال قسم إدارة الطوارئ بالمقاطعة: إن الانفجار وقع بعد ظهر أمس الجمعة في مبنى بقرية تشيانسون بـمقاطعة ويشي بمدينة كايفنج.

وشرعت السلطات في التحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.

إصابة أكثر من 150 شخصا في انفجار ضخم للألعاب النارية

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصيب أكثر من 150 شخصا في انفجار ضخم للألعاب النارية خلال مهرجان ديني في معبد جنوبي الهند.

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