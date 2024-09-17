الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظ أسيوط يسلم حقائب وأدوات مدرسية لـ500 طالب من الأيتام والأولى بالرعاية

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم 500 حقيبة مدرسية، فيتو

 سلم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، 500 حقيبة مدرسية على الطلاب الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ضمن مبادرة "فرحهم بشنطتهم" بمناسبة العام الدراسى الجديد 2024/2025، حيث تشتمل الحقائب على جميع المستلزمات والأدوات المدرسية. 

 جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية بقاعة الديوان العام، بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ويسري رمضان مدير فرع الجمعية بأسيوط.

 

محافظ أسيوط يهنئ الأطفال بالعام الدراسي الجديد 

 وسلم محافظ أسيوط الحقائب المدرسية والأدوات الدراسية للأطفال الأيتام وذوي الهمم والأولى بالرعاية معبرًا عن سعادته بتواجده معهم وهنأهم بمناسبة العام الدراسي الجديد، موجهًا رسالة لهم بالجد والاجتهاد في دراستهم وحب التعليم والعمل الجماعي من أجل مستقبل بلدنا مصر مرددًا معهم "تحيا مصر".

توزيع الشنط المدرسية بالمستلزمات على الأطفال من الأسر الأولى بالرعاية 

 وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف توزيع الشنط المدرسية بالمستلزمات الدراسية علي الأطفال من الأسر الأولي بالرعاية بمراحل التعليم بمراكز المحافظة حيث تحتوي الشنطة الواحدة على الكراسات والأدوات المدرسية المتنوعة دعمًا لأبنائنا من المستفيدين لتخفيف العبء عن الأسر في مواجهة أعباء العام الدراسي.

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 وأشاد أبو النصر بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بوجه عام ودور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مجال العمل الخيري والتطوعي وتقديم الأعمال الخيرية والمساعدات للمواطنين الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وأجهزة المحافظة الرسمية موجهًا بتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة التضامن الاجتماعي بنطاق مراكز ومدن وقري المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونهج الدولة الهادف إلى توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

 

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